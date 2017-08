Een hoop kabaal... en korte rijen

Vooraf bestonden veel zorgen over de zomerperiode op de nationale luchthaven. Een beroerde generale tijdens de meivakantie, met op sommige dagen ellenlange rijen, voedde de vrees dat het deze zomer chaos zou worden. Daar kwam nog eens bij dat het de drukste zomer ooit is. Maandag brak de luchthaven een nieuw record, met 230.000 reizigers op één dag. Maar eigenlijk is het elke dag over de koppen lopen tussen incheckbalie en gate.

Schiphol nam na de storm van kritiek van dit voorjaar maatregelen. Zo zijn 350 tot 400 medewerkers extra ingezet, zijn alle security lanes standaard open en is er een snellere baan voor mensen zonder grote handbagage.

Doorlooptijd

Die maatregelen lijken te helpen. Ook op extreem drukke dagen is een doorlooptijd van meer dan twintig minuten een uitzondering. De ‘slechtste’ prestatie werd neergezet op vrijdag 14 juli. Toen was 18 minuten wachttijd voor 95 procent van de reizigers het maximum. De beste dag was donderdag 6 juli. Toen was het gros van de reizigers binnen 7 minuten en 40 seconden door de veiligheidspoortjes heen.

De cijfers laten alleen de wachttijd bij de security lanes zien; het inchecken en de eventuele paspoortcontrole zijn niet inbegrepen. De volledige cijfers, die voor 100 procent van de reizigers gelden, geeft Schiphol niet. Dit omdat een enkele uitzondering de resultaten dan erg vertekent, aldus een woordvoerder. Die beaamt dat negatieve uitschieters daardoor ook niet zichtbaar zijn. ,,Er zijn voor individuele reizigers wachttijden geweest van 25 tot 30 minuten. Maar wat deze cijfers duidelijk maken, is dat dit incidenteel is en voor maximaal 5 procent van de reizigers gold.”

Criticaster

Luchtvaartmaatschappijen KLM, easyJet en Transavia laten in een reactie weten tevreden zijn over het verloop van de zomer tot nu toe. ,,De maatregelen lijken hun vruchten af te werpen”, stelt een woordvoerder van KLM, vooraf de grootste criticaster. ,,We zijn blij met het extra personeel”, meldt easyJet. ,,Er zijn geen problemen.”