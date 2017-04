'Een rode streep door een grappig, maar fout antwoord is bijna een misdaad'

Hoe noem je een man van wie de vrouw is overleden? Volgens een basisschoolleerling is het antwoord ‘een eenzame man’. Op de vraag hoe de iris ook wel wordt genoemd, antwoordt een ander: ‘Wie is Iris?’ En onze beschermer tegen dieven is natuurlijk Mega Mindy.

Rode streep

Het is veelzeggend. ,,Er is veel lof voor de creatieve ingevingen van kinderen. Dat wordt bewonderd, bejubeld. Als een kind een fout antwoord geeft, lees ik vaak dat de schuld aan de leerkracht wordt gegeven. Die heeft een slechte vraag gesteld of de opdracht niet goed uitgelegd. Ik lees in de reacties nooit dat een kind vermoedelijk niet heeft opgelet.” Af en toe overweegt Van der Werf een bericht van Facebook te halen vanwege de harde reacties. ,,Leraren worden soms echt voor rotte vis uitgemaakt.”

Voor Meester Mark was dat niet de reden om uit het onderwijs te gaan. Hij vond het vooral lastig om orde te houden en werd gek van de administratie die hij moest bijhouden. Hij kwam erachter dat hij geen schoolmeester is, ook al vindt hij het een prachtig beroep. Het schrijven bevalt hem beter. De plannen voor een volgend, serieuzer boek zijn er al. Dat zal weer over het onderwijs gaan, net als zijn vorige boeken. ,,Een schoolgebouw is net een samenleving in het klein. Er valt enorm veel over te schrijven en dat is voor mij de mooiste manier om me met onderwijs bezig te houden.”