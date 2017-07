EenVandaag: Honderden amateursporters ervaren seksuele intimidatie

In het onderzoek komen zowel recente gevallen naar voren als die van tientallen jaren geleden. Bijna de helft van de slachtoffers uit het onderzoek zegt dat het de eerste keer was dat ze over de intimidatie durfden te spreken. Volgens EenVandaag is er nooit eerder zo'n groot onderzoek naar seksueel misbruik bij amateursportclubs gedaan.

Alle sporten worden genoemd in het onderzoek, maar zwemmen, turnen en voetbal springen eruit. Het zijn voornamelijk team- en contactsporten waar seksuele intimidatie het meeste voorkomt. Het gaat om zowel verbale intimidatie als fysieke. Bijna de helft van de slachtoffers geeft aan ongewenste aanraking te hebben ervaren en 14 procent ernstigere vormen van seksueel misbruik, zoals het verrichten van seksueel getinte handelingen, aanranding en verkrachting.

Wat verder opvalt, is dat twee derde van de slachtoffers minderjarig was op het moment van de intimidatie en dat bij de mannen het misbruik over het algemeen jonger begint dan bij vrouwen. Over de daders wordt gezegd dat het voornamelijk gaat om trainers of coaches, maar ook club- of teamgenoten.

Schaamte

In de uitzending van EenVandaag van vanavond vertelde Victor Jammers, bestuurslid van Slachthofferhulp, dat schaamte een grote rol speelt bij het niet durven te praten over de intimidatie.

Van de slachtoffers die zich wel durfden uit te spreken over de intimidatie, deed het merendeel dit met andere sporters of familie. Slechts 1 procent deed aangifte bij de politie. Ruim een derde van de slachtoffers geeft aan dat de ervaring een grote invloed heeft gehad op hun leven en nog steeds heeft. Eenzelfde aantal zegt zich te schamen voor het voorval.

Hulp zoeken