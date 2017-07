Efteling-attractie Symbolica open voor publiek

Aan het eind van de verrassende rit, bij de entree naar de Koningszaal, knallen de kurken alvast van de flessen. Dan volgt de vorstelijke slotscène en draait de Fantasievaarder op de walsmuziek van de Nikkelen Nelissen richting uitgang. Zeven minuten zijn voorbijgevlogen, want je komt ogen tekort in Symbolica. ,,Zo'n overdaad aan decoratie en details zie je nergens in de wereld. Dat is het unieke van de Efteling", glundert directeur Fons Jurgens.

Afhankelijk van de wachtrij maken bezoekers de Schattentour naar het feestelijke bal, de Heldentour als ridder of de Muziektour als componist. Drie verschillende routes, die ieder hun eigen traject volgen door de geheime gangen langs de tien scènes. Om er een paar te noemen: het Observatorium, plantenkas Botanicum met de reusachtige vis in zijn aquarium en de Panorama Salon. Daar kijk je vanaf het balkon in een donker Symbolicaans berglandschap met een vulkaan, eilandjes in het water, een verlichte stad en dorpjes; een diorama zoals in Droomvlucht.