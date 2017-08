Eiergate kostte 1,5 miljoen kippen de kop

Dat blijkt uit antwoorden van het kabinet op Kamervragen. De kippen en hun gifeieren worden bij Rendac verwerkt tot biobrandstof. De met fipronil vervuilde mest wordt bij de Biomassacentrale (BMC) in Moerdijk bij zeer hoge temperaturen verbrand. Beide hebben aangegeven dat ze het aanbod niet aankunnen. De 1,5 miljoen kippen zijn afkomstig van 47 bedrijven, een kwart van het totaal aantal bedrijven dat met het gif van bloedluisbestrijder Chickfriend werd behandeld. Er zijn nog 149 bedrijven geblokkeerd.

Zowel vanuit BioMassaCentrale (BMC) in Moerdijk als vanuit Rendac zijn signalen gekomen dat de verwerkingscapaciteit niet voldoende zou zijn voor respectievelijk de mest en de kippen/eieren. Er wordt op dit moment samen met het bedrijfsleven gezocht naar een oplossing. Een optie is om fipronil-kippen te doden in gespecialiseerde slachthuizen, meldt het kabinet.

Er liggen weer volop eieren in de supermarkt en ook de consumptie is weer op peil, maar de crisis is voor de pluimveehouders nog lang niet voorbij. Kippenboeren die in de financiële problemen komen, krijgen ruime kredietmogelijkheden. Banken worden opgeroepen om de regels ruimhartig toe te passen. Het kabinet heeft de Belastingdienst opdracht gegeven om pluimveehouders uitstal van betaling te verlenen als zij dat nodig hebben. ,,Het gaat immers in de meeste gevallen om bedrijven die in de kern gezond zijn,’’ aldus het kabinet.

De tipgever die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) vorig jaar november waarschuwde voor het gebruik van het giftige fipronil in de pluimveesector wees al expliciet naar Chickfriend. Dat schrijft minister Edith Schippers (Volksgezondheid) in de brief aan de Tweede Kamer. De NVWA zag destijds geen aanleiding voor nader onderzoek en kwam pas deze zomer in actie, toen België meldde dat het bestrijdingsmiddel in eieren was aangetroffen en opnieuw Chickfriend noemde.

Het grondige onderzoek naar het eierschandaal dat het kabinet heeft aangekondigd, naast het strafrechtelijk onderzoek dat momenteel al loopt, gaat tot het einde van het jaar duren. Doel is te ontdekken 'hoe dit incident heeft kunnen gebeuren' en vergelijkbare crises in de toekomst te voorkomen, schreef het kabinet begin deze maand al toen het onderzoek werd aangekondigd.

Kamerlid Jaco Geurts: ,,Ontzettend veel bedrijven zijn getroffen blijkt uit de antwoorden, dit is een enorme klap voor de pluimveesector. De vraag is of het allemaal zover had moeten komen als er eerder ingegrepen was en de communicatie van begin af aan duidelijk was geweest, hierop wil het CDA nog reactie van de beide bewindspersonen.''