Eigenaar Fort Oranje: 'Stop sloop van stacaravans'

Excuusvlog van treitervlogger Ismail Ilgün

17:11 Treitervlogger Ismail Ilgün heeft zijn excuses aangeboden. In een filmpje op YouTube zegt hij: ,,Ik ben voortaan niet meer de treitervlogger. Sorry als ik jullie heb bang gemaakt, mensen, sorry. Het spijt me heel erg dat ik zo'n enge jongen ben.''