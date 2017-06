'Eigenaar wil HEMA verkopen'

Die is dan waarschijnlijk pas in 2018 aan de orde, aldus De Telegraaf. Er is ook nog geen keus gemaakt voor ofwel een beursgang van de HEMA, ofwel een onderhandse verkoop. Wel zou dat laatste om praktische redenen de voorkeur van Lion hebben. Een derde scenario, mocht plan A of B mislukken, is het aan boord halen van extra nieuwe aandeelhouders zodat Lion zijn belang kan verkleinen.