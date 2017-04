Eigenaresse geeft 'vergeten' 43 duizend gulden aan goed doel

,,Toen ik de enveloppe zag, wist ik direct dat het geld was. Zo zorgvuldig was het ingepakt", aldus de eerlijke vinder Enneking. Het geld zat in aluminium folie ('ik denk vanwege de muizen'), een bruinkleurige enveloppe en daaromheen een ijzerdraadje. Hij bracht de enveloppe naar de gemeente, omdat die de eigenaar is van het pand.



De gemeente gaf direct al aan op zoek te gaan naar de rechtmatige eigenaar. Hoe het juridisch zit, was niet helemaal duidelijk maar het geld zelf houden, dat wilde de gemeente niet. En het kon haast niet anders dan dat dit geld van de vorige eigenaren, Sophie Beentjes en Henk Aalderink, afkomstig was. De Kleine Winst was namelijk al 111 jaar in bezit van de familie Beentjes en het geld had een datum: 1972.