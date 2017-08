Eindelijk! We hebben vandaag een officiële zomerse dag

Fi­pro­nil-ver­dach­te: NVWA straft mij voor hun blunders

17:02 De Tweede Kamer debatteert morgen over het fipronilschandaal. Als dat debat voor iemand interessant is, is het wel voor Nick Hermens (28) uit Mill. Het Openbaar Ministerie (OM) beschouwt hem als medeverdachte, zelf houdt hij vol dat hij de klokkenluider is.