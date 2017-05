Eindhovense robots winnen voetbalwedstrijd

De robots van Tech United van de Technische Universiteit in Eindhoven hebben dit weekend in het Portugese Coimbra de finale van de Robocup gewonnen met 2-0. De Eindhovense robots gaan naar huis met een doelsaldo van 52-2. Toen het fluitsignaal klonk, was de ontlading dan ook groot.