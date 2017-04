Emotionele brieven na mishandeling homo's

Volledig scherm Ronnie en Jasper © Erik van 't Hullenaar | Beeldbewerking AD Ik was in tranen door jullie voorpagina, dank je wel!



Dinsdag met tranen in mijn ogen de voorpagina van het AD gelezen.



Wat een geweldige column van Özcan Akyol: voor de zoveelste keer de spijker snoeihard op de kop. En wat een geweldig statement van het AD. Heel jammer dat dit nog steeds nodig is, en juist daarom: dank jullie wel!



Marjanne Zwanenburg, Terneuzen

Dit heeft mij diep geraakt



Het artikel op de voorpagina van dinsdag 4 april met de kop ‘Acceptatie’ heeft mij diep geraakt. Het is inderdaad geen kwestie van tolereren, dat er mensen tussen ons leven die gevoelens hebben voor mensen van de eigen sekse. Het heet gewoon acceptatie. En dat doe ik graag, hoewel ik andersdenkend ben. Compliment.



Peter Straub, Haastrecht

Wat doen zij met een betonschaar ’s nachts?

Er lopen twee mannen ’s nachts om vier uur hand in hand in Arnhem. Dan komt er een groepje ‘mannen’ aan en die slaan hen in elkaar. In dit groepje ‘mannen' zit een knaap van 14 jaar. Wat doet zo’n snotjoch om die tijd nog buiten en waarom hebben zij een betonschaar bij zich? Wordt daar onderzoek naar gedaan. En waar zijn nu die ouders van deze ‘mannen’, die in mijn ogen nog kinderen zijn?

Theo van der Sande, Rotterdam

En wat doen hun ouders?

En weer worden mannen die hand in hand lopen gemolesteerd door jonge jongens van Marokkaanse afkomst. Wat mij zo verbaast is dat deze bevolkingsgroep bij voorbaat al roept dat zij gediscrimineerd worden en wat doen zij zelf? Hier ligt een taak voor de ouders.

Jane Ester, Veenendaal

Marokkaanse homo’s moeten ballen tonen

In het verleden kwam ik als homoman regelmatig op homo-ontmoetingsplaatsen zoals het Kralingse Bos in Rotterdam. Daar liepen met regelmaat Marokkaanse jongens die geld wilden verdienen maar het vaak zelf ook fijn vonden om met een homoman te daten aangezien zij dat van vrienden, familie of hun geloof niet mochten. Waarom staan deze jongens niet eens op en vertellen ze wat zij zelf stiekem deden en doen? Kom op jongens, toon ballen!

Ed Veenstra, Rotterdam

In Arabische landen lopen mannen ook hand in hand

Ik heb een aantal jaren in Arabische en islamitische landen gewerkt en gewoond. Mag ik de Noord-Afrikaanse afstammelingen er op wijzen dat ook in hun landen mannen gewoon hand in hand lopen en elkaar bij het begroeten omhelzen en zoenen? Dus doe even normaal. Rondlopen met een betonschaar doen ze daar niet, tenzij ze op dievenpad zijn. Gedraag je of vertrek. Accepteer als je hier woont ook onze Nederlandse gewoontes en waarden. Wees blij dat je hier vrijheid hebt.

Cornelis Hagen, Reeuwijk

Kwestie van opvoeding, niet van religie

Als de twee vrienden in Arnhem door Marokkanen zijn mishandeld, hoe komt het dan dat ik bij mijn bezoek aan Marokko regelmatig jonge mannen elkaar zag ontmoeten met een hartelijke zoen, waarna ze innig hand in hand in hun djellaba’s verder flaneerden over de markt? Ik denk dat de agressie jegens homo’s weinig te maken heeft met religieuze of etnische overtuiging, maar veel meer met een inadequate en kortzichtige opvoeding, gelinkt aan latente gevoelens. En ja, ik denk ook niet dat doorgesnoven, in strings gehulde types op platbodems bijdragen aan de acceptatie van homo’s in Nederland. Net zo goed als agressieve, kortzichtige en mentaal onderontwikkelde figuren bijdragen aan de acceptatie van Marokkanen in Nederland.

Ton Groenendijk, Pijnacker

Het COC is weer op stoom

Het land is in rep en roer. Twee arme homo’s zouden in elkaar zijn geslagen door homohaters. Het circus van verontwaardiging, ondersteund door de goedgeorganiseerde lobby van het COC is in volle gang. BN’ers en politici lopen uit solidariteit hand in hand. De advocaat van de verdachte ‘potenrammers’ laat een ander beeld zien. Er werd over en weer het een en ander geroepen en de homo zou als eerste geslagen hebben waarop hij een flinke klap terug kreeg. Het is tijd dat eerst het politieonderzoek goed wordt uitgevoerd alvorens vergaande conclusies te trekken. De media moeten zich een beetje beheersen in plaats van zich te laten leiden door de homolobby. Nederland is heel tolerant ten opzichte van andere seksuele geaardheden. Het valt best mee met homodiscriminatie. Er zijn andere groepen die meer aan emancipatie toe zijn.

Harry Rijpkema, Amsterdam

Laat liever allochtone mannen op de foto gaan

De hand-in-hand-actie van Barbara Barend op sociale media mist haar doel volledig. Het waren immers louter blanke mannen die aan de oproep meededen. Beter was geweest om allochtone rolmodellen te mobiliseren. Zolang Kuzu en Ozturk van Denk en de voetballers Ziyech en El Ahmadi niet hand in hand op de foto durven te gaan, of stelling nemen, zal dit gedrag blijven bestaan. Wie zwijgt stemt toe.