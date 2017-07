‘Voor 1000 euro kun je een kalasjnikov kopen’

De rechtbank in Den Bosch heeft vier jaar gegeven in een grote wapensmokkelzaak. Vier Brabanders hebben machinegeweren, granaten en zelfs raketwerpers gesmokkeld vanuit Kroatië naar Nederland. Hoe uniek is deze zaak in Nederland? AD-misdaadverslaggever Koen Voskuil gaat op onderzoek uit.