Eritrese ambassade troggelde geld af bij staatsburgers in Nederland

De Eritrese ambassade heeft bij Eritreeërs in Nederland geld ingezameld voor de conferentie van de jongerenafdeling van de enige toegestane partij in het land. Die mensen konden in de praktijk niet weigeren als er een ambassademedewerker op de stoep stond, melden radioprogramma Argos en platform OneWorld .

De medewerkers van de ambassade in Den Haag vroegen om vijftig euro. Mensen die betaalden kregen een betalingsbewijs, weigeraars kregen een kruis achter hun naam. De conferentie in Veldhoven werd uiteindelijk verboden nadat er donderdagavond rellen uitbraken.

Druk

Het is niet ongebruikelijk dat Eritreeërs die in Nederland wonen onder druk worden gezet om 'belasting' af te dragen aan het regime in hun thuisland. Dat geldt ook als ze voor datzelfde regime gevlucht zijn, blijkt uit een in december verschenen rapport in opdracht van minister Asscher. Volgens een respondent moeten ze twee procent belasting betalen - officieel gezien bedoeld voor de wederopbouw in het land - maar ook diverse andere afdrachten. Volgens het rapport kan de belasting niet los gezien worden van de druk.

Voor de conferentie van dit weekend werd een dergelijke 'plus'-inzameling gehouden. Een Eritrese vrouw zei in februari al tegen Argos en OneWorld dat ze 's avonds langskomen bij mensen die een uitkering hebben en om vijftig euro vragen. Hierbij zouden medewerkers van de Eritrese ambassade in Den Haag direct betrokken zijn. In de uitzending met Argos vertelt een anonieme Eritreeër dat de betaling gedaan moet worden aan de financieel medewerker van de ambassade in Den Haag. De voormalig minister van Financiën van Eritrea, die in 2010 naar Nederland vluchtte, bevestigt de echtheid van de bronnen. ,,Dit is het werk van de ambassade.''

De organisatie van de zogeheten YPFDJ-conferentie zei eerder nog dat het niet ondersteund werd door het regime in Eritrea.

Kamer geschokt

Politici in de Tweede Kamer hebben geschrokken gereageerd op de betalingsbewijzen. ,,Ik heb zelf niet eerder een bewijsstuk, of een kopie daarvan in handen gehad. ,,Dit is de eerste keer dat ik dat zie'', zegt Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma van D66. Malik Azmani (VVD) stelt dat het 'onnacceptabel' is dat 'de lange arm zo ver reikt', zeker 'van een regime als dat van Eritrea'.