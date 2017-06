Europarlement wil nieuw gebouw van half miljard

In zijn huidige staat zou het gebouw niet meer voldoen aan Europese stabiliteitsnormen, die voorschrijven dat het gebouw moet blijven staan, ook als door een megaschok een deel ervan zou instorten. Dat is niet het geval. Het PHS-gebouw zou na zo’n schok als een rij dominosteentjes volledig tegen de vlakte gaan, aldus Welle in zijn verslag.

Plafond

De mogelijkheid van een bomaanslag, aldus bronnen in Brussel, zou daarom pleiten in het voordeel van nieuwbouw. Het PHS-gebouw is het oudste deel van het Parlementscomplex in Brussel en omvat behalve de plenaire zittingszaal ook de etage van de voorzitter. Vijf jaar geleden dreigde door problemen met plafondspanten al een deel van het plafond van de zittingszaal naar beneden te komen. Het Parlement had toen de mazzel dat dit probleem zich voordeed in augustus, de vaste vakantiemaand in Europa. Of voorzitter Tajani en zijn veertien vicevoorzitters vanavond al tot iets van een besluit komen, is nog onduidelijk.