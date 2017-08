Europeanen moeten in 2100 extreem weer vrezen met veel doden

Drukte op Europese wegen neemt toe

10:47 Vakantiegangers moeten vandaag rekening houden met steeds meer drukte op de Europese wegen. In tegenstelling tot vorige week is het verkeer volgens de ANWB wat later op gang gekomen. Op de eerste zwarte zaterdag van deze zomer stonden mensen toen al vroeg in ochtend in de file. Het is nu in de loop van de ochtend drukker geworden, ook op de routes terug naar Nederland.