Evelina (6) na beet hond: 'Ik dacht dat ie rustig was'

De 6-jarige Evelina Tempelman uit het Overijsselse Diepenheim werd dinsdag tot haar grote schrik gegrepen door een Duitse herder. ,,Ik dacht dat de hond rustig was. Maar dat was die niet. En toen ging die mij bijten." Het baasje liet het slachtoffertje na de aanval aan haar lot over.

Het is rond vijf uur in de middag als het in de omgeving van Evelina's ouderlijk huis misgaat. Het meisje wil een rondje gaan fietsen om een weiland naast haar ouderlijk huis, zoals ze wel vaker doet. Haar moeder Marita vindt het goed. Vanaf het huis is er goed zicht op haar route. Plots hoort Marita een harde schreeuw. ,,Ik heb de fiets van mijn zoon gepakt en ben op het geluid afgegaan. Evelina kwam met een bloedend been op mij afgerend."

Het meisje blijkt aangevallen door een hond. De bazin, een vrouw, is in geen velden of wegen te bekennen. Het dier is volgens de politie 'een grote donkere hond met lichte vlekken/stippen'. Haar vader zegt later dat de politie hem heeft bevestigd dat het om een Duitse herder gaat.

Direct geopereerd

Marita laat de fiets van haar zoon en die van Evelina achter, pakt haar dochter op en stapt met haar in haar auto. Linea recta naar het ziekenhuis. Haar man Edwin Tempelman moet het slechte nieuws via de telefoon vernemen. ,,Het was aan het eind van mijn werkdag. Ik was die dag jarig en had net een biertje voor me staan, toen Marita mij belde. Ik heb gelijk teruggebeld via beeldbellen, omdat ik wilde zien hoe Evelina er aan toe was.”

Toen hij haar zag, zakte de bodem voor zijn gevoel onder zijn voeten weg. ,,Ik zag meteen: hier is ze nog niet klaar mee.”

Vol gegrepen

Evelina is vol in haar linkeronderbeen gegrepen. ,,Er zitten beten in de voor- en achterkant van haar been. Ze is nog dezelfde avond onder narcose gebracht, waarna haar wonden gedeeltelijk zijn gehecht. De wonden moeten deels openblijven, om infecties te voorkomen. Als zo'n infectie het bot bereikt; dan is het einde oefening. Stel dat haar been afgezet zou moeten worden? Ja, dat angstbeeld schoot die avond wel even door mijn hoofd. Gelukkig zijn de wonden mooi dichtgemaakt; het ziet er netjes uit”, aldus Tempelman.

Zijn ergste angst - amputatie van het been - is verdwenen. Maar de gevolgen zijn niet misselijk. Edwin: ,,De wonden van Evelina moeten twee à tweeënhalve week lang twee keer per dag worden gereinigd. Ze mag niet lopen, omdat ze haar been nauwelijks mag belasten. Als na tweeënhalve week alles oké is, wordt ze opnieuw geopereerd. Dan worden de wonden helemaal dichtgemaakt. Waarschijnlijk met behulp van een plastisch chirurg."

Quote De vrouw die de hond uitliet, heb ik niet meer gezien. Daar ben ik boos over. Hoe kun je nou een kind achterlaten? Marita Tempelman

Boos

Marita is een dag later nog altijd ontdaan door het voorval. ,,De vrouw die de hond uitliet, heb ik niet meer gezien. Daar ben ik boos over. Hoe kun je nou een kind achterlaten?" Edwin: ,,Wat ik niet snap, is dat de vrouw zich pas om negen uur 's avonds bij de politie heeft gemeld. Vier uur na het voorval. Doe je hond dan in de auto en meld je gelijk, denk ik dan! Dat vreet aan me."

Desalniettemin heeft hij niet de behoefte de eigenares van de hond te ontmoeten. ,,Mijn vrouw wil dat wel. Niet om haar een veeg uit te pan te geven, maar om te horen wat haar er toe bracht om zo'n klein meisje hulpeloos achter te laten."

Agenten hebben de hond in beslag genomen, een specialist zal de viervoeter onderzoeken. Ook de eigenaresse van de hond zal worden ondervraagd. Ondanks het voorval zegt Evelina nu niet bang te zijn voor honden. ,,Voor kleine niet, voor grote wel. Mijn familie heeft ook grote honden en die vind ik wél lief."

Pitbulls en andere 'vechthonden' zijn vaker negatief in het nieuws na bijtincidenten. Baasjes van honden die een gevaar kunnen vormen voor mens en dier moeten verplicht een opvoedcursus volgen. De maatregel van staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) voor zogeheten hoogrisicohonden gaat volgend jaar in.



De bekende agressieve rassen zoals bullterriër, American staffordshireterriër en rottweiler voeren de ranglijst van gevaarlijkste honden aan, maar ook de als 'goedzak' bekend staande labrador en golden retriever komen erop voor.