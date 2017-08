Exotische rode ibis voelt zich thuis in Oldenzaals weiland

De rode ibis woont normaal gesproken in de noordelijke kustgebieden van Zuid Amerika en langs de Amazone. Dit exemplaar is dus wel heel ver van huis, of hij moet ontsnapt zijn uit gevangenschap. Volgens Joke Velthuis, die tegenover het weiland woont, is het dier vrij tam.



,,Ik ben zondag naar hem toegelopen en hij liet me heel dichtbij komen. Dus blijkbaar is hij wel aan mensen gewend. Ik heb gelezen dat het een beschermde soort is, het lijkt me dat hij uit een dierentuin ontsnapt is. Of misschien zijn er ook wel mensen die ze houden voor hobby.”



Haar buurvrouw Marlies Nijhuis vult aan: ,,Maar hij hoort hier niet thuis en we maken ons best zorgen om hem. Er zitten hier vossen en roofvogels, en door zijn kleur valt hij heel erg op dus hij is een makkelijke prooi.”