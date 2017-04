Explosie bij huis moordenaar in Bovenkarspel

T. keerde na vrijlating terug naar zijn oude huis, niet ver van de moeder van zijn slachtoffer. Er is waarschijnlijk vuurwerk naar binnen gegooid. ,,Het is niet onverwacht dat dit gebeurt. We vragen hem al maandenlang om te verhuizen en hij doet het niet. Wij zijn boos daarover, de familie is boos daarover, vrienden zijn héél erg boos daarover'', zegt Pascals vader, Jack Keijzer, tegen de regionale zender NH Nieuws.