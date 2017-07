Extra onderzoek naar dodelijk zeildrama bij Oostende

De veiligheidseisen voor zeezeilwedstrijden in België zijn minder streng dan in Nederland. Zo wordt het deelnemersveld niet begeleid door volgboten die bij calamiteiten te hulp kunnen schieten. Tussen de nachtelijke start en het volgende controlepunt lag een vaartraject van zeven tot acht uur. Daar ging het mis. Het zeiljacht Capella kapseisde en kon geen noodsignaal meer afgeven.



Het zeiljacht van Frans Maas (79) uit Breskens had zes bemanningsleden aan boord. Het team deed mee aan de zeilwedstrijd 'Light Vessel Race'. Jachtenbouwer Maas en Bressiaander Freddy Franssens (71) stierven bij het ongeluk. Het 18-jarige bemanningslid Hannes Goegebeur uit Terneuzen is tot op heden vermist. Naar de Terneuzenaar wordt niet meer gezocht.



De drie overige bemanningsleden werden gered door een baggerschip. Ze verklaarden in het ziekenhuis dat de kiel van het zeiljacht was afgebroken. Momenteel loopt er een onderzoek van de Federale instantie voor Onderzoek van Scheepvaartongevallen dat moet uitwijzen of dat inderdaad zo is gegaan.