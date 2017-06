Extra politie-inzet bij Groots-concert

Man die 7 jaar onterecht vastzat voor ogen van dochter (15) neergestoken door Pools stel

17:22 Eén van de twee ten onterecht veroordeelde mannen in de Puttense moordzaak, Wilco Viets, is vrijdagavond zwaargewond geraakt bij een steekpartij. Zijn 15-jarige dochter zat op dat moment bij hem in de auto. ,,Eén van die messteken zat in zijn hoofd. Hij had wel dood kunnen zijn'', meldt misdaadjournalist Peter R. de Vries aan AD.nl.