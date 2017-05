Fans houden vertrouwen: volgende week kampioen

Direct na het derde doelpunt van Excelsior verlaat burgemeester Ahmed Aboutaleb het stadion in Rotterdam-Kralingen, omdat zijn aanwezigheid in het veiligheidscentrum van de stad noodzakelijk is. In het centrum breken alsnog rellen uit en worden tientallen personen aangehouden. De burgemeester kijkt mee via camera's op straat. ,,Ik zag mensen met hekken en stenen gooien. Daarom heb ik toestemming gegeven voor charges door de politie te paard en de inzet van het waterkanon", legt hij uit.



Ter hoogte van het Churchillplein zoeken tientallen supporters de confrontatie met de politie. ,,Ik zag veel tieners, maar ook mannen van wie ik denk: wat doe jij hier? Ga naar huis, ga je dochter voorlezen." Maar wat de burgemeester óók ziet: ,,Veel goede supporters die de kant van de politie kozen en hen probeerden te helpen bij het werk. Hartverwarmend."



Van het afblazen van een huldiging, het scenario waarvoor hij waarschuwde, is mede daardoor geen sprake. ,,Ik zag geen grootschalige rellen", zegt Aboutaleb. ,,Er waren tientallen raddraaiers. Het zou raar zijn om honderdduizenden anderen daarom te benadelen. Maar we blijven aankomende week monitoren en we kunnen altijd nog anders beslissen."