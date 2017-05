Fastfood-gigant McDonald's gaat eindelijk bezorgen

Liefhebbers van McDonald’s kunnen hun Big Mac, happy meal en franse frietjes vanaf komende zomer ook gebracht krijgen. De fastfoodgigant gaat mee met de thuisbezorgtrend, te beginnen in Amsterdam. Bedoeling is dat er meer grote steden volgen.

De service gaat volgende maand van start, zeggen bronnen aan het AD. McDonald’s Nederland erkent dat er plannen liggen, maar wil geen nadere details geven. ,,Thuisbezorgen is al beschikbaar in vele landen waar wij gevestigd zijn. We kijken er naar uit onze gasten dit gemak en deze extra beleving te bieden”, laat een woordvoerster weten. ,,Zodra we hier in Nederland meer over kunnen vertellen, zullen we dat delen.”

Booming

Experts spreken van een verstandige beslissing. De thuisbezorgmarkt is booming: vorig jaar ging er volgens een schatting van ABN Amro bijna 700 miljoen euro in om en werden een kleine 900 miljoen warme maaltijden bezorgd in ons land. Partijen als Thuisbezorgd.nl, Deliveroo, Just Eat en Foodora timmeren aan de weg.

,,Die ontwikkeling valt voor McDonald’s niet te negeren,” zegt Guido Verschoor van Van Spronsen & Partners Horeca advies. Hij wijst verder op de groeiende concurrentie. Steeds meer fastfoodketens vestigen zich hier, waaronder Dunkin’ Donuts, Taco Bell en TGIF. Ketens als KFC breiden ondertussen hard uit.

Slappe frietjes

Quote Met name de franse frietjes worden snel lauw en slap. De consument zal het niet accepteren als die niet loeiheet en knapperig arriveren. Marjan Ippel De uitdaging voor McDonald’s is wel het voedsel vers en warm te bezorgen, stelt foodwatcher Marjan Ippel van Talkin’ Food. ,,Met name de franse frietjes worden snel lauw en slap. De consument zal het niet accepteren als die niet loeiheet en knapperig arriveren.”

Mede om die redenen zag McDonald’s enkele jaren terug nog van een bezorgservice af. Inmiddels zijn de tijden echter veranderd en meent de burgerketen die code gekraakt te hebben. McDonald's kondigde eind vorig jaar aan in de VS te starten, inmiddels is dat bij 200 filialen in Florida mogelijk. Komende maand volgen Groot-Brittannië en dus ook Nederland.