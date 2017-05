Fastfoodgigant McDonald's gaat eindelijk bezorgen

De uitdaging voor McDonald’s is wel het voedsel vers en warm te bezorgen, stelt foodwatcher Marjan Ippel van Talkin’ Food. ,,Met name de Franse frietjes worden snel lauw en slap. De consument zal het niet accepteren als die niet loeiheet en knapperig arriveren.''



Mede om die redenen zag McDonald’s enkele jaren terug nog van een bezorgservice af. Inmiddels zijn de tijden echter veranderd en meent de burgerketen een oplossing te hebben gevonden. McDonald's kondigde eind vorig jaar aan in de VS te starten, inmiddels is dat bij 200 filialen in Florida mogelijk. Komende maand volgen Groot-Brittannië en dus ook Nederland.



McDonald’s heeft in ons land bijna 250 filialen. Zo’n driekwart van de Nederlanders woont binnen vijf kilometer van een restaurant. Daardoor moet het eten – zeker in grote steden – snel ter plekke kunnen zijn. Hoeveel extra het bezorgen gaat kosten, is nog onduidelijk.