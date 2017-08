Finaledag: Nu moet het gebeuren

In het Friese Sneek glimmen Hans en Ineke Spitse – ouders van middenvelder Sherida – van trots. Ze hebben speciaal voor het EK een maand vrij genomen om hun dochter in actie te zien. Pa en ma Spitse zitten elke wedstrijd met vijftien familieleden plus Jolien, vriendin van Sherida, op de tribune in shirt nummer 8. Daarna blijven ze in een hotel in of vlakbij de speelstad. Ineke: ,,Ik ben altijd nuchter, maar tijdens de duels heb ik last van buikpijn. Door de zenuwen. En zeker toen Sherida die twee penalty’s moest nemen, durfde ik niet te kijken. Ik zei: Hans vertel jij het maar. ’’



De twee haalden en brachten hun dochter jarenlang vanaf haar zesde naar grasmatten in elke uithoek van Nederland. Ineke: ,,Mijn oudste dochter zit op turnen dus toen Sherida vroeg of ze mocht voetballen, wist ik aanvankelijk niet wat ik hoorde. Maar ze wilde het zo graag dat we direct instemden. Dat we straks bij een EK-finale zitten, en nog wel in eigen land, is een droom. Net als al die belangstelling voor Sherida. Nooit verwacht ook dat ik na wedstrijden zoveel appjes, berichten en telefoontjes zou krijgen, Sneek is net een dorp.’’