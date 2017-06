Flitskaart

Uitspraak in langslepende zaak Posbankmoord

6:49 Frank S. (56) uit Boekel en Souris R. (44) uit Veghel horen vandaag of, en zo ja hoe lang, ze de cel in moeten voor de dood van Alex Wiegmink op de Posbank in 2003. Tegen de twee is dertien jaar cel geëist voor doodslag en brandstichting in de zaak die bekendstaat als de Posbankmoord.