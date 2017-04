FNV: groot tekort ambulancepersoneel rond Koningsdag

,,Gelet op de hoeveelheid mensen in beweging die dag, kan dit onverantwoorde situaties geven'', zegt Fred Seifert, FNV-bestuurder ambulancezorg. ,,De aanrij- en wachttijden nemen dan fors toe met alle gevolgen van dien. Wij hebben daarom de minister op deze situatie gewezen en opgeroepen om snel maatregelen te nemen.''



In Nederland werken ambulanceorganisaties zelfstandig en staan los van een ziekenhuis of andere zorgorganisaties. Elke regio heeft een eigen Regionale Ambulance Voorziening met eigen personeel dat in dienst is of werkt via uitzendbureaus.