Foodwatch niet gerust op aanpak eierkwestie

Update Bedrijf uit Barneveld aansprakelijk gesteld voor gif in eieren

15:45 Diverse pluimveebedrijven die zijn gedupeerd door het gebruik van het gif fipronil, stellen het bedrijf dat ze hadden ingehuurd om bloedluis te bestrijden aansprakelijk. Het bedrijf, ChickFriend uit Barneveld, is er volgens hen verantwoordelijk voor dat het verboden middel in eieren terecht is gekomen en hun bedrijven nu uit voorzorg platliggen. Volgens Justitie is ook het strafrechtelijk onderzoek ,,in volle gang''.