Foto van Rotterdam hint op gezinsuitbreiding bij fotograaf

Grootste zeilschip van Latijns-Amerika komt aan in Rotterdam

11:35 De BAP Unión, het grootste zeilschip van Latijns-Amerika, is gearriveerd in Rotterdam. Het gevaarte is maar liefst 115,5 meter lang en 13,5 meter breed. De vier masten zijn ruim 50 meter hoog. Belangstellenden zijn woensdag en donderdag tussen 10 uur en 18 uur welkom aan boord van het schip bij de Wilhelminakade. De BAP Unión is bezig aan een tour door Europa. Het gevaarte van de Peruaanse marine komt naar Rotterdam om de banden tussen Nederland en Peru te versterken.