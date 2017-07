Gebouwen in Zandvoort ontruimd na 'dreiging'

Klopjacht op vluchtende veroordeelde in Wageningen

11:28 De politie is vandaag met man en macht op zoek naar een gevluchte veroordeelde in Wageningen. De man nam de benen toen agenten hem bij zijn woning in de Van Eckstraat kwamen ophalen omdat hij nog een celstraf moet uitzitten, meldt een politiewoordvoerder.