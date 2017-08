Geen diploma voor scholiere (18) ondanks rechtszaak

De toets Frans lag onder vuur, omdat daarin fouten zaten. Het CvTE had dat erkend en voor iedereen de beoordeling voor het examen Frans iets aangepast. Maar de compensatie betekende volgens de advocaat nog steeds geen goede berekening van de scores. Daardoor haalde ze een 4 voor haar examen Frans terwijl ze een 4,1 nodig had om haar diploma te halen. Omdat ze zonder diploma niet naar de universiteit kan, spande ze een kort geding aan om haar gelijk te halen.

Maar volgens de rechter heeft het CvTE niet onrechtmatig gehandeld. Bovendien valt niet meer te achterhalen of het meisje inderdaad een 4,1 had gehaald als een bepaalde vraag direct goedgekeurd was. Want volgens de rechter is niet uit te sluiten dat de algemene normering voor het examen ook zodanig zou zijn aangepast dat ze toch op 4,0 was uitgekomen.