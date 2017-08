Gegevens van honderdduizend leaserijders op straat

Professionele autodieven gebruiken de adresgegevens om dure auto’s te stelen of om onderdelen te jatten. Het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV), een initiatief van alle Nederlandse verzekeraars ter bestrijding van voertuigcriminaliteit, is onthutst over de gebrekkige beveiliging. ,,Het is bekend dat Oost-Europese bendes beschikken over adreslijsten van bepaalde type auto’s. Zo is een Audi A3 met een bepaald type sportstuurtje erg in trek’’, verklaart VbV-directeur Wouter Verkerk. ,,Met zulke datalekken maak je het voor boeven makkelijk shoppen."