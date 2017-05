'Gehandicapten seksueel misbruikt in zorginstelling Roden'

Brand meester bij afvalverwerker Ter Horst in Varsseveld

7:49 Er is vannacht rond 01.30 uur een grote brand uitgebroken bij afvalverwerker Ter Horst aan de Aaltenseweg in Varsseveld. De brandweer had de brand, die woedde in twee opslagplaatsen, onder controle rond 06.45 uur. Er zijn geen gewonden.