Gemeente Tilburg mag 'Satudarah-kroeg' voor zes weken sluiten

Kabinet zweeg over fipronil vanwege onderzoek

17:16 Het kabinet zweeg vorige week opzettelijk tegenover de Tweede Kamer over een eerder signaal rond fipronil-gebruik in kippenstallen om een ingesteld strafrechtelijk onderzoek naar de zaak niet te schaden. De tip uit november aan het adres van voedselwaakhond NVWA was deel van dat onderzoek.