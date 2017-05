Gestolen geboortekaartjes voor 10 cent op Marktplaats

De gestolen geboortekaartjes uit een verloskundepraktijk in Geldermalsen zijn terecht: ze zijn voor 10 cent per stuk verkocht op Marktplaats. Margretha van Riemsdijk van praktijk De Toekomst ontdekte zaterdag dat er 60 uit de wachtkamer waren ontvreemd.

,,Ik ben gebeld door een vrouw’’, zegt de verloskundige. ,,Ze had gelezen wat ons overkomen was. Net nadat ze zelf een partij geboortekaartjes op Marktplaats had gekocht. De meeste kwamen uit Geldermalsen. Noemde ze van een paar kaartjes de naam van de baby. 'Die zijn allemaal van ons', zei ik.’’

Paniek

Volgens Van Riemsdijk zat de vrouw met de hele kwestie in haar maag. ,,Ze klonk paniekerig. Tien cent per kaartje had ze betaald, maar ze wilde er van af. We krijgen ze via de post weer terug. Dat heeft ze beloofd. Ze heeft haar naam wel genoemd, maar die ben ik in alle consternatie vergeten.’’

Opluchting

Van Riemsdijk is blij dat de diefstal gepleegd is door iemand die er geld aan wilde verdienen via Marktplaats. ,,Het ging dus niet om de persoonlijke gegevens die er op een geboortekaartje staan en kraamborrels die buiten de deur gegeven worden, zodat je weet dat er niemand thuis is.’’