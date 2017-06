Gevonden lichaam blijkt van vermiste Savannah

FOTO'S Twents dorp koestert traditie van Pink­ster­bruid­jes

4 juni Het is al 37 jaar traditie in het Twentse dorp Borne: de Pinksterbruidjes. Dat zijn meisjes die op eerste pinksterdag in witte jurkjes en met bloemen in het haar langs de huizen trekken en om snoep vragen. Dit jaar deden 133 Pinksterbruidjes mee aan het voorjaarsfeest.