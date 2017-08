Gewonden bij schietpartij in Beerta

Dave uit Leiden schrijft emotioneel bericht na mishandeling op straat

9 augustus ,,Ik heb de duivel gezien. Hij zat in jouw ogen! Ik hoop dat er iemand over je kinderen waakt." Zo eindigt de 25-jarige Dave Harteveld uit Leiden zijn emotionele oproep op Facebook. Afgelopen maandag werd hij, naar eigen zeggen, zonder enige reden in elkaar geslagen op straat. De brief die hij na afloop aan de dader schreef, wordt massaal gedeeld.