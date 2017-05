Gijzelnemer (57) uit Arnhem gebruikte nepwapens en messen

KLM op oorlogspad tegen Schip­hol-di­rec­teur

18:19 Het is nu echt oorlog in luchtvaartland. Van de ooit zo hechte tweeëenheid Schiphol-KLM is weinig meer over. Een uitgebreid mea culpa van Schiphol-directeur Jos Nijhuis (hij nam gisteren verantwoordelijkheid voor de lange wachtrijen van de laatste weken) is door KLM beantwoord met een snoeiharde aanval. En de Nederlandse luchtvaartmaatschappij speelt daarbij nadrukkelijk op de man.