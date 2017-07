'Goed weer om vannacht meteoren te zien'

Wordt de sigaret zonder nicotine de genadeklap voor het roken?

11:19 Is de oplossing in de strijd tegen rookverslaving dan toch een andere dan de sigaret proberen te verbieden? Totaal onverwachts komt de Amerikaanse voedsel- en warenautoriteit met een voorstel: breng de hoeveelheid nicotine verplicht zó ver omlaag dat een peuk niet meer verslavend is. Het plan is ook van belang voor de Nederlandse strafzaak tegen tabaksproducenten.