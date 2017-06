Grasmaaier kost Kuip-knecht zijn 'hand' en baan

Zijn rechterhand heeft hij nog, maar dat is het ook wel. Een vuist maken is niet meer mogelijk, laat staan om er mee te werken. ,,Eigenlijk ben ik na het ongeluk mijn hand kwijt. Een zakje aardappelen dragen is al te veel'', zegt Boutahar gelaten.

Veld repareren

Quote Het was een droombaan. Ik dacht wel eens: ik ben de gelukkigste mens op aarde Abdelkader Boutahar Vanaf 2004 was hij fulltime in dienst bij Stadion Feijenoord in Rotterdam-Zuid, als terreinknecht annex medewerker veldonderhoud. ,,Het was een droombaan. Ik dacht wel eens: ik ben de gelukkigste mens op aarde. De Kuip is toch bijna een heilige naam.'' Zijn taken bestonden uit maaien, sproeien en het veld repareren. Wel zes dagen in de week, want ook op wedstrijddagen werd er gewerkt. Thuis koestert hij een gesigneerd shirt van Dirk Kuyt.

Aan het werk op heilige grond worden hoge eisen gesteld. Opvallend was dat de medewerkers werden geacht de grasmaaiers - met vlijmscherpe cilindermessen - met de hand schoon te vegen. ,,De chef was daar heel duidelijk in. Er mocht geen enkel propje en sprietje op de mat blijven liggen, dus ook de rollen moesten schoon zijn. Het is niet voor niets de beste grasmat van Nederland.''

Trainingsvelden

Maar op 6 mei 2015, om 9.00 uur 's ochtends, ging het mis op de trainingsvelden van Varkenoord. Hij stapte van de grasmaaier om de cilinders schoon te vegen. Om onduidelijke redenen kwam zijn hand vast te zitten. ,,Ik kon er geen beweging in krijgen, de messen sneden door de bovenkant mijn vingers. Met een slijptol werd ik bevrijd en naar het ziekenhuis gebracht.''

Niet veel later werd de 56-jarige Boutahar arbeidsongeschikt verklaard voor productiewerk. De afwikkeling van zijn arbeidsongeval gaat echter uiterst moeizaam, zegt zijn advocaat Ton Rhijnsburger. Boutahar zit thuis met een uitkering en heeft meer dan de helft van zijn oorspronkelijke inkomen verloren. Rhijnsburger: ,,Terwijl Stadion Feijenoord als werkgever hiervoor verzekerd is. De Kuip heeft lang de boot afgehouden. Nu ligt het bij de verzekeraar en komt er weer geen reactie. Ondertussen zijn we twee jaar verder. Dit had binnen een half jaar opgelost moeten zijn. Hij heeft recht op schadevergoeding en smartengeld.''

Borstels

Volgens de advocaat was het ongeluk niet zomaar domme pech. Hij noemt het onverantwoord dat Boutahar de opdracht kreeg om de grasmaaier met zijn hand schoon te vegen. Deze instructie werd eerst nog ontkend door Stadion Feijenoord, maar de advocaat zegt dat een collega van Boutahar de handelswijze heeft bevestigd. ,,In het algemeen is het onverstandig om je hand te steken in machines met mogelijk bewegende delen. Waarom heeft De Kuip als werkgever niet gezorgd voor borstels?''

Fruitmand

Quote Stadion Feijenoord en de heer Boutahar zijn uiteindelijk twee jaar later netjes uit elkaar gegaan Jan van Merwijk, directeur de Kuip Hoe dan ook, de ex-terreinknecht (overigens verre familie van de oud-Feyenoordspeler Saïd Boutahar) hoopt dat hij snel weet waar hij aan toe is. ,,Ik kreeg te horen dat het mijn eigen schuld was en werd met een fruitmand naar huis gestuurd. Daarna werd het stil.''

De directeur van de Kuip, Jan van Merwijk, wil niet 'gedetailleerd ingaan op een individuele zaak'. Wel geeft hij aan dat 'sprake is geweest van een voor de betrokkene verschrikkelijk en helaas zeer ingrijpend ongeval'. ,,Stadion Feijenoord en de heer Boutahar zijn uiteindelijk twee jaar later netjes uit elkaar gegaan. Wat nu nog speelt is een verzekeringskwestie. Naar wij hopen en ook hebben begrepen komt daar gelukkig nu heel snel duidelijkheid over.'' De verzekeraar Aon laat weten dat een onafhankelijk expertisebureau bezig is met de zaak en het onderzoek zich in de 'afrondende fase' bevindt.