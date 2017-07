Greenpeace bezet hoofdkantoor Nuon om kolencentrale

Werkloosheid daalt sterk onder laagopgeleiden

8:00 Met het aantrekken van de economie is de werkloosheid onder laagopgeleiden naar verhouding sterk afgenomen. In het eerste kwartaal van het jaar bedroeg de werkloosheid onder de laagopgeleide beroepsbevolking 9,2 procent. In 2014 was dat nog 13,2 procent, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag in een rapport.