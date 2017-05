'Groningen staan nog meer dan duizend gasbevingen te wachten'

Fatale steekpartij Nijmegen: 'Berry (51) was een grote knuffelbeer'

12:16 Zaterdagnacht stond Berry van den Berg (51) met andere vaste klanten nog gezellig een biertje te drinken in De Sportcentrale, de volkskroeg van Johnny en Jeannet in de In de Betouwstraat in Nijmegen. Zondagmiddag, een halve dag later, staan diezelfde vaste klanten diezelfde Berry te gedenken.