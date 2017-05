Grootschalig dna-onderzoek in zaak Nicky Verstappen

Het toen 11-jarige jongetje werd in augustus 1998 dood gevonden op de Brunssummerheide. Hij was daar op kamp met dorpsgenootjes. Het jongetje werd na een dag zoeken op ruim een kilometer van het kamp dood teruggevonden. De dader is nooit gevonden. Op de persbijeenkomst riep de politie de onbekende dader opnieuw op om zich te melden. ,,Het is nooit te laat om je te melden'', zei korpschef Gery Veldhuis.



De afgelopen jaren is veel aanvullende informatie binnengekomen over de dood van Nicky, maar dit leidde nooit tot een doorbraak. Daarom gaat justitie en politie nu een verwantschapsonderzoek beginnen. Dat houdt in dat via neven, vaders of broers van de dader een mogelijk match gevonden kan worden.



Het bekendste verwantschapsonderzoek is die in de zaak Marianna Vaatstra. Daar deden 8000 mannen aan mee. Via dit onderzoek werd na tientallen jaren alsnog de moordzaak opgelost. De dader Jasper S. werd in 2013 veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf. Hij vermoordde het toen zestienjarige meisje in de nacht van 30 april op 1 mei 1999 in Veenklooster. Ze was een volstrekt willekeurig slachtoffer.