'Grootste spookhuis van het land' in Utrechts winkelcentrum The Wall

Op de scooter in Cambodja: 'We vlogen allebei door de lucht'

12:53 Een scooter huren op vakantie is leuk, maar ook levensgevaarlijk. Dat ondervond Josephine Rees (23) uit Alkmaar afgelopen mei in Cambodja. Zij stapte 's nachts achterop bij een vriend. Toen uit het niets een taxi van rechts kwam, was uitwijken onmogelijk. ,,De enige reden dat wij het overleefd hebben, is dat we gelukkig een valhelm droegen.''