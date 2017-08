Grote brand in kerk Rotterdam

Hoe de brand is uitgebroken is een raadsel. Wel is het duidelijk dat de vlammenzee nog niet geblust is. Meerdere eenheden van de brandweer zijn onderweg naar de Heijplaat. Er zou niemand in de kerk aanwezig zijn. De brand en rook is in de wijde omgeving te zien. De Zaandijkstraat ligt in het stadsdeel Charlois. Woningen in de buurt moesten worden ontruimd, onder meer na klachten uit het Erasmus MC.