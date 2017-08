Grote brand in Lijnden in wijde omtrek te zien

Het is een goed jaar voor pad­den­stoe­len­lief­heb­bers

7:10 Door de vele regenval schieten de paddenstoelen dit jaar al vroeg de grond uit. Veruit de meeste paddenstoelen in Nederland zijn niet eetbaar of zelfs giftig, maar volgens 'zwammenman' Gert Kremer is dat geen reden om de schimmels en zwammen links te laten liggen.