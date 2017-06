Grote hack bij Maersk legt Rotterdamse containerterminals plat

Hoe omvangrijk de storing bij Maersk is, is nog niet helder. In een tweet laat het Deense bedrijf weten dat IT-systemen op meerdere locaties en meerdere divisies plat liggen. ,,Momenteel zijn we de situatie aan het inventariseren."

Computercriminelen

Het is de eerste keer dat havens grootschalig worden platgelegd door computercriminelen. Volgens een bron bij APM Terminals, de containerterminaltak van Maersk met het hoofdkantoor in Den Haag, liggen wereldwijd waarschijnlijk wel 50 containerterminals eruit. ,,Ik was op het hoofdkantoor toen de aanval plaatsvond. Binnen een uur lag alles plat."

Inmiddels is van 14 terminals officieel bevestigd dat ze down zijn, zegt de Nederlandse werknemer. ,,Behalve in Europa, liggen ze in Azië en Noord- en Zuid-Amerika." In de Rotterdamse haven bezit Maersk twee van de ruim tien containerterminals daar: een op de Maasvlakte en een op de Tweede Maasvlakte. Beiden liggen er momenteel uit.

War room

Door de storing kunnen momenteel twee containerschepen op de Tweede Maasvlakte niet laden en lossen: de Maersk Idaho en de Nora Maersk. Op de eerste Maasvlakte is ook een schip: de MSC Tina. Verder zullen er meerdere schepen voor anker moeten. Zij kunnen voorlopig niet de terminal binnen varen.

Wie de hackers zijn en wat zij beogen is nog volledig onbekend. Op de computers van Maersk hebben ze echter een scherm getoond waarop ze 300 dollar aan bitcoins eisen. Dat virtuele geld moet naar een digitale portemonnee worden overgemaakt.

In Den Haag is inmiddels een war room ingericht waar IT-experts de storing proberen op te lossen. ,,Maar dat is lastig, want we mogen niet skypen en mobieltjes mogen ook niet op het systeem."

Het in 1928 opgerichte Maersk is het grootste containerbedrijf ter wereld. Het Deense conglomeraat vaart met 600 schepen de hele wereld over en bezit bijna 400 kantoren in 116 landen. De jaaromzet bedraagt 30 miljard dollar. Onder de vlag van De A.P. Moller Maersk Group vallen talloze dochters waaronder containerterminaltak APM en rederij Maersk Line, waaronder de schepen vallen.

Het Deense bedrijf telt in ons land enkele duizenden werknemers. In totaal werken wereldwijd zo'n 85.000 mensen voor Maersk.