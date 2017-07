Halfaap Artis op avontuur in Amsterdam

De rode vari woont met zijn soortgenootjes op het lemureneiland in het hartje van Artis. Een ruim opgezette locatie waar de bezoekers van de populaire dierentuin overdag doorheen kunnen wandelen. 's Avonds mogen de ringstaartmaki's en de rode vari's - allemaal lemuren of halfapen - gewoon buiten blijven. ,,Ze wandelen dus gewoon rond, maar als ze ruzie hebben dan gaat er eentje hoog in een boom zitten te staren naar zijn vrienden'', legt De Haan uit.



Het telefoontje van de politie om zes uur vanochtend verraste de dierenverzorger hooglijk. ,,Een vari die zover buiten Artis loopt, komt echt nooit voor. Ik kan me voorstellen dat hij per ongeluk het hek uit is gegaan en dat hij toen, geschrokken van alle lawaai en verkeer, er vandoor is gegaan.''



Ook voor de politie Amsterdam was de vangst van de rode vari bijzonder, zo schrijven ze op hun Facebookpagina. De agenten waren gebeld door de beveiliging van de parkeergarage waar de wollige rakker zich verschanst had. ,,Om wat tot rust te komen, besloot hij er vandoor te gaan voor een potje apenkooien in de stad'', schrijven zij op sociale media. ,,En het trappenhuis van een parkeergarage is natuurlijk een ontzettend geschikte slingerplek.''