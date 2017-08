Hallo Jumbo, wij komen even duizend bierkratjes inleveren

En de opbrengst? 3.620 euro en 14 cent, dat keurig werd overgemaakt. ,,Daar gaan we wat moois mee doen’’, laat een van de keetleden weten. ,,Het plan is om een jacuzzi aan te schaffen. En we drinken er natuurlijk weer wat biertjes van de komende tijd.’’ De leegte die bij de keet achterblijft is wel behoorlijk, aangezien de kratten als een heuse aanbouw werden bewaard.



Om niet direct weggezet te worden als alcoholisten willen de ex-eigenaren hun 1024 kratten nog wel graag in perspectief plaatsen. ,,Berekend over de afgelopen drie jaar en het aantal mensen gaat het uiteindelijk om ongeveer één flesje per persoon per dag.’’