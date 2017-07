'Hanina, val ons niet lastig en praat met een psycholoog'

Open lezersbriefAD-lezeres Sarah Alsalhawi schrijft een open brief aan columniste Hanina Ajarai in een reactie op haar omstreden column: Nouri vs MH17 .

Hanina Ajarai,

Het is avond en ik heb letterlijk geen slaap meer door jouw actie. Dus net zoals jij je frustratie en gevoelens hebt opgeschreven, ga ik dat nu ook doen.

Je bent een columnist met een hoofddoek. Trots voel ik me dan. Jij laat zien dat je met een hoofddoek gewoon kunt doen wat je leuk vindt om te doen. Naast een columnist, ben je ook een vertegenwoordiger van de islam. Je draagt namelijk een hoofddoek. Alles wat jij zegt, wordt geassocieerd met je hoofddoek.

Ik wil je beledigen, met woorden pijn doen, maar mijn geloof laat dit niet toe. Je hebt mij voor schut gezet. Plaatsvervangende schaamte. Ik heb namelijk wél veel pijn, elk aanslag is een aanslag op mijn hart. Ik heb heel veel verdriet gehad om de slachtoffers en nabestaanden van MH17. Ik snap je niet, ik snap niet hoe hersenloos en gevoelloos je kan zijn. Je had tijdens het programma RTL Summer Night jezelf kunnen redden door misschien jezelf goed te beargumenteren.

Helaas kon je dat niet, je weet dat je fout zit. Jij weet dondersgoed hoe negatief ons geloof de afgelopen maanden in het nieuws is geweest. De terroristische aanslagen hebben de naam van ons mooie geloof beschadigd en jij hebt het helemaal afgemaakt door jouw 'onbegrijpelijke gevoel' op te schrijven. Als jij met issues zit moet je maar met een psycholoog gaan praten, val de mensen niet lastig.

Heb je de filmpjes gezien die zijn gemaakt voor het ouderlijke huis van Nouri? Keiveel autochtonen waren aanwezig! Veel respect heb ik gehad voor ze, zij laten zien dat het ze niet uitmaakt waar je vandaan komt, zij kijken naar het talent en de mooie eigenschappen die Nouri had. Jij bent geen haar beter dan......... ach ik stop, heb al te veel voor jou geschreven. Jij verdient geen aandacht en geen podium meer.

Lieve mensen die dit lezen en vooral de nabestaanden van de slachtoffers, het spijt mij zeer. Niet elk moslim of moslima is en denkt zo. Eerlijk gezegd hoort elk weldenkend mens zulke uitspraken niet te maken. Ik smeek jullie om niet te kijken naar haar afkomst en religie. Die staan helemaal buiten haar uitspraken. Wij moslims willen alleen liefde en vrede voor iedereen. Velen verpesten het voor ons, waaronder Hanina Ajarai. Het spijt me!

Ik wens alle mensen met verdriet en pijn heel veel sterkte. Moge God alle slachtoffers een plekje in het paradijs schenken ❤



Groetjes Sarah

Volledig scherm Hanina Ajarai © Marco de Swart

Tegengeluid

Op de column van Hanina werd de afgelopen dagen vooral negatief gereageerd. Zo bood AD-columniste Angela de Jong haar excuses aan namens zichzelf en het AD aan de nabestaanden van de vliegramp. Toch zijn er ook schrijvers die zich wel kunnen vinden in haar uiting.

Chris Develing van The Post Online schrijft dat de mensen die haar bekritiseren hetzelfde mechanisme bij zichzelf kunnen opmerken na het horen van 1100 doden in Mekka of 100 slachtoffers van ISIS in Pakistan. ,,Ik denk dat de meesten zich dit nieuws niet eens herinneren om er een gevoel bij te hebben.''