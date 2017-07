Heel Nederland verdrietig door overlijden Tijn

,,Wat is het leven oneerlijk'', schrijft Giel Beelen, voormalig VARA-dj op Twitter. ,,Tijn wat was je groot in je daden. Famile en vrienden, sterkte met dit verlies en wat mogen jullie trots zijn.



RTL-presentatrice Wendy van Dijk, die samen met cabaretier Youp van 't Hek, vervolg gaf aan de nagellakactie van Tijn, reageerde vanmorgen op Instagram: ,,En dan is daar de keiharde werkelijkheid.. Dag lieve Tijn. Wij blijven doorvechten. Beloofd.''



Radio 3FM-dj Frank van der Lende werd vanochtend wakker met het nieuws: ,,Mijn vriend is niet meer.'' Van der Lende: ,,Ik kreeg tranen in de ogen toen ik het hoorde’’, zegt hij in een eerste reactie. Hij en zijn collega Domien Verschuuren bezochten Tijn een paar weken geleden. ,,In de tuin van het gezin hebben we hem nog gesproken en een lekker potje gevoetbald. Maar toen was al duidelijk dat het niet goed met hem ging’’, aldus Van der Lende, die heel blij is dat hij Tijn nog een keer heeft kunnen zien. ,,Goed dat we dat toen hebben gedaan.’’





Binnen een uur nadat Tijns overlijden bekend was geworden, zijn er al duizenden reacties op social media binnengekomen. Op Twitter betuigen mensen hun medeleven, maar vooral op Facebook stromen de reacties binnen. Het bericht waarin 3FM het overlijden bekendmaakt heeft binnen een uur al ruim 20.000 interacties opgeleverd. Een ongekend hoog aantal.



Ook Claudia de Breij is op Twitter duidelijk geraakt door het nieuws. ,,Ach god. Arme, lieve sterke jongen. Als er geen hemel is, dan máken ze er maar een voor 'm.''

En dan is daar de keiharde werkelijkheid.. Dag lieve Tijn. Wij blijven doorvechten. Beloofd. Een foto die is geplaatst door null (@) op 7 Jul 2017 om 0:06 PDT

Alle 3FM-dj's delen het bericht op hun socialmedia-accounts, maar reacties komen van alle kanten binnen. De volgende reactie werd al enorm veel geliket: "Ach, lieve jongen toch. Je hebt veel te kort geleefd, maar je hebt meer betekend dan sommige mensen in een heel lang leven. Slaap nu maar. Ouders, broertjes, zusjes, familie, gecondoleerd en heel veel sterkte in dit grote verdriet. Wat zullen jullie trots zijn op Tijn!" Dat geldt ook voor deze: ,,Dag lieve Tijn, dappere Hoogvlieger is aan zijn laatste vlucht begonnen...en laat Nederland verslagen achter. Voor ons ben jij een held, ouders, familie en vrienden gecondoleerd en heel veel sterkte met het dragen van dit onmenselijk verlies.''

De impact die Tijn tijdens Serious Request had, was al ongelofelijk. Op de Facebookpagina van AD.nl leverden de berichten over Tijn de meeste reacties op van heel 2016.

Burgemeester

Paul Depla, burgemeester van Breda was maandag bij nog bij Tijn en zijn familie op bezoek. ,,We hadden een dierenspeeltje voor hem meegenomen. Hij was dol op dieren. Hij was er blij mee. We hebben samen een appelflap gegeten, daar was hij dol op. We zagen wel dat het slechter met hem ging, maar dat hij zo snel zou overlijden heb ik echt niet zien aankomen. Het heeft mij verrast en verdriet gedaan.''

Zo jong, zo dapper, zo intens verdrietig. Rust zacht lieve Tijn! 207 Likes, 13 Comments - Bridget (@bridgetmaasland) on Instagram: "Zo jong, zo dapper, zo intens verdrietig. Rust zacht lieve Tijn!"

Dankjewel, lieve Tijn. 3,283 Likes, 239 Comments - Domien Verschuuren (@domien) on Instagram: "Dankjewel, lieve Tijn."

#kleine #hero #rip #😢 #zo #oneerlijk #rustzacht #tijn #heelveelsterkte #familie #vrienden Een foto die is geplaatst door null (@) op 7 Jul 2017 om 0:08 PDT

Dag lieve Tijn! Wat een prachtige beweging heb je op gang gezet! Wij vechten door! #nymarathon #tijn4semmyNY Een foto die is geplaatst door null (@) op 7 Jul 2017 om 1:07 PDT

Allerliefste Tijn! Iedereen is zo trots op jou! Franky voor je mooie energie! En alle liefde naar pappa en mamma... hoop de je een mooie reis hebt! #lakdoortijn #doen Een foto die is geplaatst door null (@) op 7 Jul 2017 om 0:27 PDT

Ach lieve Tijn, wat was je toch een grote held. En in mijn ogen blijf je dat voor altijd. Ik ben blij dat jij mijn nagels hebt gelakt en dat ik me heb kunnen inzetten voor jouw bijzondere actie. Ik kijk er met een speciaal gevoel op terug. Ik wens de nabestaanden van Tijn langs deze weg veel sterkte toe met het verlies van deze prachtige ziel. En ook iedereen die met deze zware ziekte (hersenstamkanker) te maken heeft. Al mijn liefde.... Een foto die is geplaatst door null (@) op 7 Jul 2017 om 0:33 PDT

rust zacht kleine grote man #tijn #lakdoortijn Een foto die is geplaatst door null (@) op 7 Jul 2017 om 0:28 PDT

Rust zacht lieve Tijn! ❤️💅🏼 SK Een foto die is geplaatst door null (@) op 7 Jul 2017 om 1:04 PDT